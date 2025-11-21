Fatih'te Mezarda Uygunsuz Hareketler: 2 Şüpheli Gözaltında
Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa