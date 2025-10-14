Haberler

Fatih'te Kıskançlık Nedeniyle Sokak Ortasında Kadına Şiddet

Fatih'te Kıskançlık Nedeniyle Sokak Ortasında Kadına Şiddet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında döverek yerde sürükledi. Olay, dehşet anlarının kameraya yansımasıyla gündeme geldi. Olaya müdahale eden kimsenin olmaması dikkat çekti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir adam kendisine vuran kadını, sokak ortasında döverek yerde sürükledi. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Öfkeli adam, bir o tarafa bir bu tarafa savrulan kadını, yerde sürükledi. Talihsiz kadın, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, adam ise onu kendine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen kadın ve yanındaki adam oradan uzaklaştı. Olayın kıskançlıkla ilgili olduğu iddia edilirken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Öte yandan, başka bir kadın ve adamın ise olayı gördükleri halde müdahale etmeden yanlarından geçmeleri ise dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.