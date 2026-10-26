Fatih'te kıraathane merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde 64 yaşındaki adam kıraathanenin merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.20 sıralarında Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanenin üst katında bulunan Sedat Asabi (64), tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata inmek isterken bir anda dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polise ifade veren iş yeri sahibinin Asabi'nin kıraathaneye alkollü geldiğini, alkol içmeye devam ettiğini ve tuvalete gitmek için merdivenlerden inerken düştüğünü iddia ettiği öğrenildi. Asabi'nin merdivenlerden düştüğü anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, merdivenlere yönelen adamın dengesini kaybederek düştüğü ardından çevredekilerin de yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı