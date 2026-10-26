Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih'te kıraathane merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te kıraathane merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Fatih'te kıraathane merdivenlerinden düşen 64 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te bir kıraathanede 64 yaşındaki adam, merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntülerinde adamın dengesini kaybedip düştüğü ve çevredekilerin yardımına koştuğu anlar yer aldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 64 yaşındaki adam kıraathanenin merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü saat 03.20 sıralarında Karagümrük Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanenin üst katında bulunan Sedat Asabi (64), tuvalet ihtiyacını gidermek için alt kata inmek isterken bir anda dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polise ifade veren iş yeri sahibinin Asabi'nin kıraathaneye alkollü geldiğini, alkol içmeye devam ettiğini ve tuvalete gitmek için merdivenlerden inerken düştüğünü iddia ettiği öğrenildi. Asabi'nin merdivenlerden düştüğü anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, merdivenlere yönelen adamın dengesini kaybederek düştüğü ardından çevredekilerin de yardımına koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 172 sitede yayınlandı.
Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor

Seçim sonrası herkes bu videoyu paylaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar ile eşini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Sancar'ı kabul etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2-0'dan döndüler! Selçuk Şahin'in sevinci geceye damga vurdu

Yaşadığı sevinç maçın önüne geçti!
Meghan Markle, çocuk istismarıyla suçlanan babasını çocuklarını korumak için hayatından çıkardığını söyledi

Meghan Markle, çocuklarını korumak için babasını hayatından sildi
SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

Yeni kararla bütün hesaplar değişti! Artık 10 milyon lira da yetmiyor
Akondroplazi hastası Ezgi ile Mert, 3 yıllık aşklarını düğünle taçlandırdı

Gönülleri ısıtan düğün! Akondroplazi genç çifte engel olmadı
İzinsiz Forex şirketi XM'e fenomen desteği: Açıklamada hem '#reklam' hem '#reklamdeğildir' yazıyor

İzinsiz Forex şirketine fenomen desteği! "Açıklama oyunu" deşifre oldu
CHP'li Öztrak'tan Özel ve ekibine ağır suçlama! 'CHP'nin TBMM hesaplarını boşalttılar'

CHP'nin ağır topundan Özel'i çıldırtacak suçlama
20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden

Hemen her evde ürünleri vardı! İflas kararları art arda geldi