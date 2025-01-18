Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'süreç' mesajı!
Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek

Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri

Kılıçdaroğlu'ndan uzun aradan sonra ilk video! CHP'ye sert mesajlar
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti

Fatih'te Kahvehane İşletmecisi ile Seyyar Satıcı Arasında Silahlı Kavga

Fatih'te Kahvehane İşletmecisi ile Seyyar Satıcı Arasında Silahlı Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmecisi tarafından vurulan seyyar satıcı Ercan Çali'nin ölümüne yol açan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olayda, işletmeci T.S.K, tartışma sonucu Ercan Çali'yi silahla vurmuştu.

İstanbul Fatih'te Çukur dizisinin çekildiği kahve işletmecisi tarafından vurulan seyyar satıcı Ercan Çali arasında yaşanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Ocak 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak üzerinde meydana gelmişti. Ayvansaray Mahallesi'nde Çukur dizisinin çekildiği kahvehanenin işletmeciliğini yapan 44 yaşındaki T.S.K. ile aynı sokakta tespih satan seyyar satıcı Ercan Çali (34) arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada T.S.K, elindeki silahla Çali'yi vurarak ölümüne neden olmuştu. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklanmıştı.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda sokak üzerinde seyyar satıcılık yapan 34 yaşındaki Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla ağır yaralanan Çali'nin yerde can çekiştiği sırada T.S.K'nin saldırmaya çalıştığı, bir kişinin engellemeye çalıştığı ve şemsiye ile vurmaya devam devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
img

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
img

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstismar ve boğulma sonucu öldüğü öne sürülen 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade

İnfial yaratan olayda 5 yaşındaki çocuğun ailesinden ilk ifade
Canlı anlatım! Çok net gol kaçtı

Çok net gol kaçtı! Tempo inanılmaz
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.