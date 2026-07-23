Haberler

Fatih'te kaçak tıbbi ilaç operasyonu: 98 bin 632 tablet ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te kaçak tıbbi ilaç operasyonu: 98 bin 632 tablet ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi hastalıklarının tedavisinde kullanılan 98 bin 632 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan 98 bin 632 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında Fatih ilçesinde kaçak tıbbi ilaç bulundurulduğu bilgisi üzerine bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan toplam 98 bin 632 adet tablet formunda tıbbi ilaç ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor

Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı

Turizm cennetinde korkulan oldu, tahliyeler başladı