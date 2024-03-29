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Fatih'te İSPARK'ta Silahlı Soygun: 110 Bin Dolar Çalındı

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Fatih'te bulunan İSPARK'a motosikletle gelen 2 şüpheli, bir şahsı bacağından silahla vurarak 110 bin dolarını çaldı. Dehşete düşüren hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 16 Mart'ta saat 14.30 sıralarında Fatih İSPARK otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.Y. (47) isimli şahıs, aracının bagajında bulunan çantayı aldığı esnada 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler, bacağından vurdukları şahıs yere düşünce elindeki çantayı alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çantanın içindeki 110 bin lirayı çalarak kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, olay yerinde 1 adet 9 milimetre kovan bulundu. Ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin otoparka geldikleri motosikletin, 27 Aralık 2023 tarihinde Eyüpsultan'da çalınan motosiklet olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 26 Mart'ta İstanbul ve Sakarya'da eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Zeynel A.'yı (22), Orhan B.'yi (33), olayda çantayı çalan Fuat T.'yi (23), şahsı ilahla vuran Yunus E.T.'yi (22) ve Merve T.'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 1 adet üzerinde ibare bulunmayan 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 10 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mağdur şahsın bacağından silahla vurulduğu, yere düştüğü esnada elindeki çantayı alarak kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hırsızlık Gözaltı Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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