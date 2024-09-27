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Fatih'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

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İstanbul Fatih'te bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda arbedede 1 kişi yaralandı. 10 kişilik bir grup, iş yeri sahipleriyle husumetli olduğu belirtilen bir tartışmanın ardından saldırıda bulundu. Olay sonrası saldırganlar kaçtı ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

Fatih'te iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bulunan iş yerine 10 kişilik grup silahlı saldırı düzenledi. Kurşunlar kimseye isabet etmezken çıkan arbedede 1 kişi yaralandı.

Saldırı, saat 17.30 sıralarında Fatih Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 7 katlı iş merkezinin giriş katında bulunan bir iş yerine 10 kişilik bir grup saldırıda bulundu. Akraba oldukları ve aralarında husumet olduğu öğrenilen grupla iş yeri sahipleri arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada silahlar çekilirken iş yerine silahla ateş edildi. Kurşunlar kimseye isabet etmezken çıkan arbedede 1 kişi yaralandı. Olay sonrası saldırı düzenleyen grup olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelmelerde bulundu. Saldırıda yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - 3.Sayfa

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