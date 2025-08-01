Fatih'te Hamamda Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

İstanbul'un Fatih ilçesinde Balat'ta bulunan bir hamama ait odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Fatih Balat'ta, sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Vodina Caddesi'nde bulunan Tahta Minare Camii bitişiğindeki bir hamama ait odunların depolandığı metruk binada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, hamama sıçradı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren yangın söndürme çalışmaları, havadan görüntülenirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebi için çalışmalar başlatıldı

Yangının meydana geldiği anları gören Ali Akarçay, "1,5 saat süren yangını söndürmeye çalıştılar. Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Balat Hamamı'nın arka tarafında yangın çıktığını söylüyorlar. İtfaiye ekipleri zamanında gelerek müdahale etti. İyi bir müdahale ile yangın söndürüldü" şeklinde konuştu.

Ekipler, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışmalara başladı. - İSTANBUL