Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı
Fatih'te, yer altından geçen elektrik kablosu hafif ticari aracın geçişi sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Bomba gibi patlayan kablolar vatandaşlarda paniğe neden olurken o anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.
Fatih'te yer altındaki kablo bomba gibi böyle patladı. Fatih'te sokak üzerinde bulunan yolun alt kısmından geçen elektrik kablosu hafif ticari bir araç geçtikten sonra bomba gibi patladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, bugün öğle Saatlerinde Fatih Binbirdirek Mahallesi Boyacı Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan yolda yeraltından geçen kablolar hafif ticari aracın geçtiği esnada bomba gibi patladı. Patlamayla birlikte alevler yükselirken yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.