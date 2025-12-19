Haberler

Fatih'te sürücü bekçiye çarpıp kaçtı

Fatih'te devriye gezen gece bekçileri tarafından durdurulmaya çalışılan alkollü sürücü, bekçiye çarparak kaçtı. Sürücü kısa sürede yakalanırken, bekçi yaralandı.

Fatih'te 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken bekçiye çarpıp kaçtı. Olay yerinden kaçan sürücü operasyonla yakalanan sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam 23.30'da Fatih Balat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan gece bekçileri, ara sokakta ilerleyen şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Sürücü, bekçiye çarpıp kaçtı. Yola savrulan bekçi yaralandı. Yaşanan olay üzerine ihbar alan sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan E.İ.U.,, polis ekiplerinin takibi sonucu Ayvansaray Mahallesi'ndeki evinde kısa sürede yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildiği; şüphelinin yüksek promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan E.İ.U., 'kasten öldürmeye teşebbüs', '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
