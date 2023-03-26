Fatih'te çürüyen ağaç iki otomobilin üstüne devrildi

İSTANBUL - Fatih'te asırlık ağaç 2 otomobilin üstüne devrildi. Ağacın düştüğü iki otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralı ya da can kaybı yaşanmadı. Öte yandan aracı zarar gören vatandaş ağacın yıkılma ihtimaline karşı belediyeye şikayette bulunduğunu söyledi.

Olay saat 15.00'da Fatih Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan asırlık ağaç biri taksi 2 aracın üstüne devrildi. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Araç sahibi Mehmet Kavcı, olaydan yaklaşık 1 saat önce ağacın devrilme ihtimaline karşı Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunduğunu söyledi.

"Büyükşehir belediyesini aradım, ağacın devrilebileceğini bildirdim"

Aracı üzerine ağaç devrilen Mehmet Kavcı, "Biz arkadaşalar ile ağacın düşeceğini tahmin ettik. Ben büyükşehir belediyesini aradım, ağacın devrilebileceğini bildirdim. Bana da geri dönüş yaptılar, mesaj burada kayıt altında. Aradan yarım saat geçti, ağaç devrildi. Ben arabanın içinde değil, arabanın yanında bekliyordum. Arabaya da binecektim. Bu ağaç devrilmek üzereydi, bir yanına doğru eğik haldeydi. Ben arabanın üstüne düşecek diye değil yayaların üstüne düşmesin diye bekledim. Maalesef benim arabamın üstüne düştü. Arabam da mahvoldu, çok orijinaldi. Arabam 1977 model, hiç tamirci yüzü görmedi. Tavanı çöktü, ön camı kırıldı. Sıfırdan beri bu araba bende" dedi.

"Arabamızda hasar oluştu"

O sırada ışıkta bekleyen taksi sürücüsü Kadir Demirbaş, "Arabamda müşteri vardı, onu indirdim. Kırmızı ışık yandı, durdum. Durduğum anda bir gürültü koptu. Araba çarptı sandım, baktım ağaç arabanın üstüne düşmüş, camlar kırılmış. Çok büyük bir gürültü koptu. Arabamızda hasar oluştu" şeklinde konuştu.

Ağacın yerinden kaldırılma çalışmaları da devam ediyor.