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Fatih'te Bakıcı, Bebeği Darp Etti; Gözaltına Alındı

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Fatih'te, bakıcılığını yaptığı bebeği darp eden M.İ. gözaltına alındı. Özbekistan uyruklu bakıcının bebeği boğmaya çalıştığı ve darp ettiği belirlendi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

Fatih'te kendi evine baktığı bebeği darp eden bakıcı gözaltına alındı

İSTANBUL - Fatih'te kendi evinde baktığı bebeği darp eden bakıcı gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te çocuk bakıcılığı yapan bir şahsın bakıcılığını yaptığı bebeği darp etmesi olayına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, darp edilen bebeğin 2024 doğumlu Özbekistan uyruklu U.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, yine Özbekistan uyruklu bakıcının çocuğu yastıkla boğmaya çalıştığını ayrıca tekme ve tokat atarak darp ettiğini belirledi. Bakıcı M.İ. yapılan incelemelerin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı adreste yapılan aramalarda, darp edilen çocukla birlikte toplam 7 Özbekistan uyruklu çocuk olduğu belirlendi. 2 çocuğun bakıcının kendisinin olduğu anlaşırken, 5 çocuğun ise çevrede bulunan komşularına ait olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından kadına ait 2 kız çocuğunun Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilmesi üzerine işlem başlatıldı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan ifadelerinin ardından "darp ederek kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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