Haberler

Fatih'te araçtan çantayı böyle çaldılar

Fatih'te araçtan çantayı böyle çaldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te park halindeki bir araçtan çanta çalan kadın şüpheli ve iki suç ortağı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden biri yakalanarak tutuklandı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fatih'te park halindeki bir aracın kapısını açarak içerisindeki çantayı çaldığı belirlenen kadın şüpheli ve suç ortağı iki kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri gözaltına alınırken, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 14 Haziran Fatih İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri sosyal medya platformlarında da paylaşılan araçtan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, bir kadının sürücüyü oyaladığı, iki suç ortağının ise park halindeki bir aracın arka kapısını açarak içerideki çantayı aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, olayda kullanılan aracın sahibinin N.Ç. (22) olduğu belirlendi. Şüpheli kadın, 15 Haziran'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Saat belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda yok artık dedirten olay! Bir anda patladı

Bir anda fışkırmaya başladı: Maça damga vuran olay
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Türkiye'nin dev zincir marketi banka kurdu
Yorum sizde! Söz konusu Messi olunca kurallar bile değişiyor

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi
Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev

Tarlada görüldü, etle besleniyor! Tam bir dev
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın medya sorumlusu Ahmet Kazancı'yı yakaladı

MİT'ten kritik operasyon! Ahmet Kazancı sınır bölgesinde yakalandı
Çin'de 6.3 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Deprem 6.3 büyüklüğünde, bilanço ise hayli şaşırtıcı