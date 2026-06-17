Fatih'te araçtan çantayı böyle çaldılar

Fatih'te park halindeki bir aracın kapısını açarak içerisindeki çantayı çaldığı belirlenen kadın şüpheli ve suç ortağı iki kişi güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri gözaltına alınırken, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 14 Haziran Fatih İlçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri sosyal medya platformlarında da paylaşılan araçtan hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, bir kadının sürücüyü oyaladığı, iki suç ortağının ise park halindeki bir aracın arka kapısını açarak içerideki çantayı aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, olayda kullanılan aracın sahibinin N.Ç. (22) olduğu belirlendi. Şüpheli kadın, 15 Haziran'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı