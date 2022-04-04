Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada

İSTANBUL Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkın girişinde meydana gelen patlama anına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Fatih Süleymaniye Ordinaryüs Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi üzerindeki 4 katlı bir kapalı otoparkın girişinde saat 23.00 sıralarında patlama meydana gelmiş, ardından da yangın çıkmıştı. Ortalık savaş alanına dönmüş, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Can kaybının ya da yaralanın olmadığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte ortalığın aydınlandığı, otoparkın kepenginin etrafa savrulduğu görülüyor.