Fatih'te 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Fatih'te sabah saatlerinde 3 motosikletin karıştığı ve 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Fatih İsmetpaşa Mahallesi Vatan Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 MT 3573 ve 41 ASK 298 plakalı motosikletler, Sofular Caddesi'nden yola çıkan 34 DOS 187 plakalı başka bir motosikletle çarpıştı. 1'i ağır 5 kişi kaza sebebiyle yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3 motosikletten ikisi kullanılamaz hale geldi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anı ve sonrası bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 34 DOS 187 plakalı motosikletin kontrolden çıkıp 41 ASK 298 plakalı motosiklete çarptığı ardından kazayı duyan vatandaşların yardım için koştuğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı