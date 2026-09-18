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Fatih’te 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Fatih’te 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İstanbul Fatih’te bir döviz bürosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Fatih Çemberlitaş'ta bulunan Molla Fenari Mahallesi'nde Sofçuhan İş Hanı içindeki Kaya Döviz isimli iş yerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi K.E. ile alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma alevlenerek, silahlı kavgaya dönüşmüştü. Olayda Adnan Aksoy (30) ve Kadir Aksoy (27) hayatını kaybederken, Emirhan A. (30) ve Bahadır S. (33) yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda 1'i yaşı 18'den küçük olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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