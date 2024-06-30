Mısır Çarşısı'nda kavga! Silah çeken kişiyi durdurmak için bıçakladı
İstanbul Mısır Çarşısı'nda iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Kavgaya karışanlardan biri silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silah çeken kişi yere yatırılırken, saldırganın üzerine çıkan bir kişi ise tabancayı almak için saldırganın bacağına bıçak sapladı.
İstanbul'un sembol mekanlarından biri olan Mısır Çarşısı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Çıkan kavgaya karışanlardan biri silah çekince çevredekiler tabancayı almak için şüphelinin bacağına bıçak sapladı. 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. O anlarda ise kameralar kayıttaydı.
2 GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, saat 17.00 sıralarında Mısır Çarşısı'nda meydana geldi Çarşı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.
TABANCAYI ALMAK İÇİN BIÇAK KULLANDI
Kavga sırasında bir kişi, silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silahlı kişiyi yere yatıran 4 kişi, uzun süre tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada bir kişi, bıçağı saldırganın bacağına sapladı. Tabanca uzun uğraşlar sonucu saldırganın elinden alındı.
YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.