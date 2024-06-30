Mısır Çarşısı'nda kavga! Silah çeken kişiyi durdurmak için bıçakladı

İstanbul'un sembol mekanlarından biri olan Mısır Çarşısı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Çıkan kavgaya karışanlardan biri silah çekince çevredekiler tabancayı almak için şüphelinin bacağına bıçak sapladı. 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. O anlarda ise kameralar kayıttaydı.

2 GRUP ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 17.00 sıralarında Mısır Çarşısı'nda meydana geldi Çarşı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.

TABANCAYI ALMAK İÇİN BIÇAK KULLANDI

Kavga sırasında bir kişi, silah çekince çevredekiler müdahale etti. Silahlı kişiyi yere yatıran 4 kişi, uzun süre tabancayı almaya çalıştı. Bu sırada bir kişi, bıçağı saldırganın bacağına sapladı. Tabanca uzun uğraşlar sonucu saldırganın elinden alındı.

YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.