Fatih Millet Caddesi'nde oksijen tüpüyle kuyumcu soydular

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Millet Caddesi'nde hırsızlar apartmanın içinden kuyumcunun atölyesine girdi. Daha sonra hırsızlar oksijen tüpüyle duvarı delerek kuyumcuya girdi. Oksijen tüpünden çıkan alevler ise yangın alarmını çalıştırdı. Telefonuna gelen yangın bildirisi üzerine, kuyumcu sahibi itfaiye ekiplerine yangın ihbarı verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dükkanın soyulduğunu anladı. Oksijen tüpüyle kuyumcuya giren hırsızlar, çelik kasayı da delerek 3 kilo altın çaldı ve olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa