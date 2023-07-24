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Fatih Çapa'da Kadınlara Yangın Tüpüyle Saldırı

3. Sayfa Haberleri

Fatih Çapa'da otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, kaldırımda bekleyen kadınlara 'Çalışıyor musun?' dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırdı. Şahıslar o anları sosyal medya hesaplarından, 'Semti böceklerden arındırıyoruz' notuyla paylaştı.

Fatih Çapa'da otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, kaldırımda bekleyen kadınlara "Çalışıyor musun?" dedikten sonra yangın tüpü sıkarak saldırdı. Şahıslar o anları sosyal medya hesaplarından, "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Çapa'da bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilde seyir halinde ilerleyen üç şahıs, kaldırımda bekleyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkarak saldırdı. Şahıslar, yanlarına aldıkları yangın tüpüyle önce kadınların yanına yanaştı.

Yangın söndürme tüpüyle saldırdı

Sonrasında ise kadınlara 'Çalışıyor musunuz?' sorusunu yöneltmesinin ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçti. Bir anda yangın tüpü sıkılmasıyla şoka uğrayan kadınlar nereye kaçacaklarını bilemedi. Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etti. O anları sosyal medya hesaplarından, "Semti böceklerden arındırıyoruz" notuyla paylaştılar. Kadınların olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih 3. Sayfa Haberler

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