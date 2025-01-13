Fatih Balat'ta Yağmurla Kayarak Gelen Araç, Bir Kadını Ağır Yaraladı

Fatih Balat'ta yağmurun etkisiyle yokuştan çıkarken kayan aracı fark eden 3 kadından 2'si kaçarak kurtulurken, arkadaşları ise duvar ile otomobil arasında sürüklenerek ağır yaralandı. Talihsiz kadın olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Fatih Balat'ta saat 15.55'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil Sancaktar Yokuşu'nu çıkmaya çalıştı. O sırada araç yağmurun da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri kaymaya başladı. Yolda bulunan 3 kadın ise aracı fark edince kaçtı. Kadınlardan 2'si kurtulurken, 1'i duvar ile aracın arasına sıkışarak sürüklendi. Olayda ağır yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonucu ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında otomobil yol üzerindeki bir iş yerine de çarparak hasar verdi.

Öte yandan, sürekli olarak bu yokuşta kazalar olduğu, çevredeki vatandaşların imza toplayıp şikayet etmesine rağmen yetkililerin herhangi bir çalışma yapmadığı öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"Burada her gün kaza oluyor"

Kazayı gören esnaf Mehmet Çoşkun, "Yokuş için imza da topladık ama olmadı. Yokuşun trafiğe kapatılmasını istiyoruz. Burada her gün kaza oluyor. Kaza yazın olsaydı kızın kurtulma şansı yoktu, en az 20 kişi ölmüştü. Yetkililer buraya gelip de bir türlü önlem almıyor. Araba çıkamıyor burayı. Her gün sorun oluyor ama bir türlü çözemedik olayı. İnşallah yetkililer sayenizde sesimizi duyar yardımcı olurlar. Dün araba dükkana da giriyordu. Dün iki tane ambulans geldi. Kızın durumunu bilmiyorum. O anda panikleyip korktuk. Doğal gaza da vurdu. O patlasaydı daha büyük facia olacaktı. İtfaiye geldiğinde de çıkamıyor. Geçen itfaiye çıkamadığı için bir ev komple yandı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL