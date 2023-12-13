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Fatih Balat'ta Polis Ekipleri Tarafından Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Balat'ta asayiş uygulaması düzenledi. 150 kişilik ekip, sokak ve caddelerde şüpheli şahısların üst araması ve Genel Bilgi Taraması yaptı.

Fatih Balat'ta polis ekiplerince helikopteri destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri, Özel Harekat, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 150 kişilik ekip ile Balat'ta asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya havadan polis helikopteri de destek verdi. 150 kişilik polis ekibi sokak ve caddelerde şüpheli şahısların üst aramasını yapıp Genel Bilgi Taraması yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Balat Güvenlik Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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