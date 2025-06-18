Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı

Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı
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Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı
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Sakarya'da, farları ve stop lambalarının yanmadığı öne sürülen otomobil, gece karanlığında yarış yapan iki motosiklete çarptı. Yarışan motosikletlerden birinin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın karasu ilçesinde bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza gece saatlerinde Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkisinde meydana geldi. Kocaali istikametinde ilerleyen, far ve stop lambasının yanmadığı iddia edilen yabancı uyruklu A.A.S. yönetimindeki otomobil, yarış yaptığı öne sürülen motosiklet grubundan Sıtkı G. ile B.G.'nin kullandığı iki motosiklete çarptı.

Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı

MOTOSİKLET İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yandaki araziye uçarak devrildi. B.G'nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken Sıtkı G. idaresindeki motosiklet ise ikiye bölündü. Kazada sürücüler ile otomobildeki bir çocuk yaralandı, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıtkı G.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralılar A.A.S, M.A.S. ve B.G'yi Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırdı. Yaralılardan Ahmad Al Salih de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Farları yanmayan araç yarış yapan motosikletlere çarptı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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