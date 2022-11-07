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Şanlıurfa'da liseye giden 3 kız öğrenci, kolaya fare zehri katıp içti

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da 3 liseli kız öğrenci, okulun tuvaletinde kolaya kattıkları fare zehrini içti. Öğrencilerin kusması üzerine haber verilen sağlık ekipleri, genç kızları hastaneye kaldırıldı. Olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hilvan ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'ndeki kız teknik ve Anadolu lisesinde okuyan M.K. (15), H.Ö. (18) ve Z.C. (15) isimli kız öğrenciler iddiaya göre marketten aldıkları kolaya fare zehri katıp okulun tuvaletinde içti. Öğrencilerin kustuğunu fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi.

3 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

3 öğrenci, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kız öğrencilerin neden fare zehri içtikleri henüz bilinmezken, olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

Kız öğrencilerin neden fare zehri içtikleri henüz bilinmezken, olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor. Öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Hilvan 3. Sayfa Güncel Haberler

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