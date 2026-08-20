Antalya'da Falezlerde Mahsur Kalan Şahıs İkna Edilerek Kurtarıldı

Antalya'da falezlerin orta noktasındaki kayalıklarda bir şahsın mahsur kaldığı ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi. Hem karadan, hem de denizden yapılan uzun görüşme sonrası şahıs güvenli bölgeye geçmeye ikna edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kesişiminde bulunan Yavuz Özcan Parkında bulunan falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezlerin denize yakın noktasında kayalık alanda bir kişinin bulunduğunu ve şahsın mahsur kalmış olabileceğini düşünen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye. Polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken ekipler kayalık alandan ilerleyerek şahsın yakın noktasına ulaşmayı başardı.

Hem denizden, hem de karadan önlem alındı

Kimliği belirsiz şahsın görevli ekiplerin yanına gelmeyi kabul etmemesi üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi sevk edildi. Hem denizden, hem de karadan aşırı derecede alkollü olduğu ileri sürülen şahsı güvenli bölgeye geçmesi için ikna etmeye çalışan polis ekipleri uzun süre görüşme yaptı. Yaklaşık 1 saatlik görüşmenin ardından kimliği belirsiz şahıs yukarı çıkmaya ikna edildi. Polislerle birlikte güvenli bölgeye çıkan şahıs yapılan GBT sorgusunun ardından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı