Fadim Temirhanoğulları Cinayetinde İkinci Tutuklama

17 yıllık eşine 5 dakikada 9 kurşun sıkmış...Fadim Temirhanoğulları cinayetinde ikinci tutuklama

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, olay gecesi araçtan inen şahısların 04.22'de siteye giriş yaptığı ve 04.27'de tekrar araca binerek olay yerinden ayrıldığı kaydedildi

Boşanma aşamasındaki kocası tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Fadim Temirhanoğulları davasında tutuksuz yargılanan diğer sanık da tutuklandı

ANTALYA - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tabanca ile 9 el ateş ederek öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, sanıklardan Fikret İnal tutuklandı. Mahkeme ayrıca iki sanıktan da kan örneği alınarak, maktulün tırnaklarında tespit edilen erkek DNA'sıyla karşılaştırılmasına karar verdi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, kadın örgütlerinin ve sivil toplum temsilcilerinin desteğiyle salonda geniş katılım sağlandı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, olay gecesi sitenin çevresindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler detaylı şekilde analiz edildi. 07 ETZ 17 plakalı aracın 12 Eylül sabahı 04.18'de Aliyenur Sitesi önüne geldiği, araçtan inen şahısların 04.22'de siteye giriş yaptığı ve 04.27'de tekrar araca binerek olay yerinden ayrıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca, olay yeri ile güvenlik kameralarındaki saat uyumuna da dikkat çekildi.

"Canice, canavarca dokuz kurşunla çocuğumu öldürüyorlar"

Duruşmada konuşan Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha Saçlı, "Çocuğumun evine planlı bir şekilde giriyorlar. Kapıda zorlama var. Arabayı iki sokak öteye bırakıyorlar. Canice, canavarca dokuz kurşunla çocuğumu öldürüyorlar. Bu nasıl bir canilik? Fikret'in 11 suç kaydı var. Ayrılıyorsa öldürmek gerekmez" sözleriyle tepki gösterdi.

Sanık avukatları, olay yerinde bulunan DNA'nın kimliğinin belirlenmesi için adli tıp karşılaştırması talep ederek, "Bir sonraki celsede çok önemli bir tanık dinleteceklerini" duyurdu. Maktul avukatı Süleyman Çalıkuşu ise sanıkların savunmalarını "az ceza almaya yönelik beyanlar" olarak değerlendirdi. Çalıkuşu, "Beyanlar tamamen haksız tahrik hükmünü kullanmak için oluşturulmuş" dedi.

"Eğer plan yapsaydım burada oturuyor olmazdım"

Sanık Savaş Temirhanoğulları, önceki celselerde olduğu gibi kendini savundu. Temirhanoğulları, "17 yıllık eşim, ben hiçbir gece evimin kilidinin üstünü açmadan içeri girmedim. Arka kapıya anahtar konurdu. Eşim ve çocuğum için hep en iyisini yaptım. Eğer plan yapsaydım burada oturuyor olmazdım" diyerek suçlamaları reddetti. Sanık Fikret İnal ise Fadim Temirhanoğulları'nın ilk eşini öldürmeye çalıştığını öne sürerek, "Cezaevine girmekten korkmuyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Savaş Temirhanoğulları ve Fikret İnal'ın Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine, her iki sanıktan da kan örneği alınarak maktulün tırnaklarında tespit edilen erkek DNA'sıyla eşleştirilmesine karar verdi. Sanıklardan tutuksuz yargılanan Fikret İnal, duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir sonraki duruşma ise 24 Haziran 2025'e ertelendi.

"Önemli bir gelişme"

Duruşma sonrası Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan maktulün avukatı Yağmur Burçin Sayın, "Bugün Fadim'in üçüncü duruşmasına girdik. Diğer sanıklardan Fikret İnal tutuklandı. Bu önemli bir gelişme çünkü bugüne kadar hep mücadele ettik. Mahkeme sonunda haklılığımızı gördü. Duruşmaya önce gelmemişti, yakalama kararı çıkmıştı, bugün geldiğinde ise tutuklandı" dedi.

Sayın açıklamasında, adli tıp sürecine de değinerek, "Sanıklardan kan örneği alınacak. Fadim'in tırnaklarında tespit edilen DNA'nın bu iki kişiden biriyle eşleşeceğini düşünüyoruz. Hatta ikisinin de çıkması imkanı yüksek. Velev ki çıkmadı, bu temasla geçebilecek bir DNA da olabilir. Yani olayın esasına bir etkisi yok" diye konuştu.

"Fikret İnal da müşterek faildir"

"Sanıklar barışmak için geldiklerini iddia ediyor ama gece 4'te kim barışmaya gelir? Fadim kapılarını kilitlerdi ama onlar kartla siteye giriş yapmış. Demek ki planlı şekilde geldiler. bunu hep söyledik. Artık mahkeme de bunu kabul ediyor. Bu dosyada kapanmaya yaklaştığımızı düşünüyoruz" diyen Sayın, "Fadim'i yaşatacağız. Fadim gibi kadınların sesi olmaya devam edeceğiz" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.