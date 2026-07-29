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Facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan tırın apartmana çarpma anı kameraya yansıdı

Facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan tırın apartmana çarpma anı kameraya yansıdı
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Kırıkkale’de freni boşalan tırın önce bahçe duvarını yıktığı, ardından inşaat halindeki apartmana çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de freni boşalan tırın önce bahçe duvarını yıktığı, ardından inşaat halindeki apartmana çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çalılöz Mahallesi 523. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 06 BL 7924 plakalı Baldoğan Şirketler Grubu'na ait tırın seyir halindeyken freni boşaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, tırın yokuş aşağı hızla ilerlediği görüldü. Kontrolden çıkan tır, önce yol kenarındaki bahçe duvarını yıktı, ardından inşaat halindeki apartmanın duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, tırda ve çarptığı yapılarda maddi hasar meydana geldi.

Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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