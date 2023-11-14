Faciadan kıl payı kurtuldular, büyük korku yaşayan gelin yere çöküp hüngür hüngür ağladı

Samsun'da yüksek bahçe duvarını aşan gelin arabası bahçeye düştü. Kazada yaralanan olmaz iken gelin ve damat en mutlu günlerinde faciadan kıl payı kurtuldular. Yaşanan kaza sonucu gelin ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Samsun'da gelin arabası olarak süslenen bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden sonra duvarı aşarak bahçeye düştü. Kazada şans eseri kimseye bir şey olmazken, gelin ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.