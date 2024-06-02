Üye Girişi
Haberler

Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenden çökerken, enkaz altındaki 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. 1988'de yapılan binanın çökme anı görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: ADLİ VE İDARİ SÜREÇ DEVAM EDECEK

Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı. Faciayla ilgili canlı yayında açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül "Zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü. 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok. Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şu anda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek" dedi.

YIKILMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 3 katlı binanın çökme anı görüntüleri de ortaya çıktı. Servis edilen videoda 1988 yılında inşa edildiği belirtilen binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu ancak bitişiğindeki binanın ayakta kaldığı görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Küçükçekmece İstanbul 3.Sayfa Haberler

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı çıkarıldı,

İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralı çıkarıldı,

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
500

Yorumlar (5)

Ferhat Dursun:

Deprem olmadan binalar yıkılıyor, Allah korusun deprem olsa ne olacak.

39
1
yanıtYanıtla
Düşünenadam:

Allah böyle şeyleri maalesef koruyamaz canım işi gücü var.

yanıt7
yanıt40
Kenan Star:

vali ye bak,adli surec devam ediyor diyo,tutuklasana yiyosa belediye başkanini

0
6
yanıtYanıtla
Sadettin Kilic:

Bakin türk isi böyle sanki yeni yapilanlar saglammi baştan savma daha bunlar ayakta duramiyor magazallah birde hafif deprem olsun da bak sen

5
0
yanıtYanıtla
Hako Sanane:

Deprem bir tek o binanın altında olmuş olmasın? Gerçekten İstanbul depreme hazır mı? Bu olay ne kadar hazır olduğunun ıspatı. Yazık olacak

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title