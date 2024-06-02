Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: ADLİ VE İDARİ SÜREÇ DEVAM EDECEK

Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı. Faciayla ilgili canlı yayında açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül "Zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü. 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok. Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şu anda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek" dedi.

YIKILMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 3 katlı binanın çökme anı görüntüleri de ortaya çıktı. Servis edilen videoda 1988 yılında inşa edildiği belirtilen binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu ancak bitişiğindeki binanın ayakta kaldığı görülüyor.