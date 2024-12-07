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Fabrikada Forklift Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Fabrikada Forklift Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikanın forklift kazasında 29 yaşındaki İlyas Balta, demir dolaplar arasında sıkışarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Balta'nın cenazesi memleketinde defnedilecek.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrikada çalışan bir işçi, forkliftin geri manevrası sonucunda demir dolaplar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada kumaşların taşındığı esnada 59 yaşındaki M.G.'nin kullandığı forklift, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan forklift malzeme aracının yanında oturan 29 yaşındaki İlyas Balta'ya çarptı. Demir dolaplar arasında sıkışan Balta, ağır yaralandı. Durumun ihbar edilmesiyle olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yapan 112 sağlık ekipleri, Balta'yı Kapaklı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

İlyas Balta burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen İlyas Balta'nın cenazesi, 8 Aralık Pazar günü öğlen namazı sonrası memleketi Samsun'un Havza ilçesi Boyalı köyünde bulunan Boyalı Mezarlığına defnedilecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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