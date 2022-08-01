Son dakika haber: Fabrika yangını sandılar, makine arızası çıktı

Fabrika yangını sandılar, makine arızası çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de fabrikandan çıkan dumanlar panik oluşturdu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri olayın makine arızasından kaynaklandığını tespit etti.

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Kartepe Endüstriyel Geri Dönüşüm adlı iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisindeki makinelerden biri arızalandı. Arıza neticesinde havaya yoğun dumanlar yayıldı. Durum fabrika yangını olarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilince olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri dumanın makine arızasından kaynaklandığını bildirince birçok ekip adrese varmadan geri döndü. Olay yerindeki ekipler makine arızasına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.