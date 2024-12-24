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Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu

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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde yer alan bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 işçinin kimlikleri belli oldu.

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde yer alan bir mühimmat fabrikasında saat 08.30 sıralarında fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı faciada 11 kişinin vefat ettiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Bakan Yerlikaya Balıkesir'de yaptığı açıklamada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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