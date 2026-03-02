Haberler

ABD'ye ait F-15 savaş uçağı Kuveyt'te düştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-15E Strike Eagle savaş uçağı Kuveyt'te düştü. Pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtuldu. Olayla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düşerken, pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı.

ABD-İsrail ortalığında İran'a yönelik başlatılan saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme yoluna gitti. Bölge ülkelerine sıçrayan saldırılarda birçok ülkeye de saldırı gerçekleştirildi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düştü. Pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı.

ABD ordusundan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çift motorlu savaş uçağının duyulan patlama sesinin ardından yere çakıldığı görüldü. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
