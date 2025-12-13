Çanakkale'deki pembe gölün güvenliği jandarma ekiplerinci sağlanıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan 'kalpli (pembe) gölün güvenliği 7 gün 24 saat jandarma ekiplerince sağlanıyor.

Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yer alan 'kalpli (pembe) göl' dünyada bu renkteki 8 gölden biri. Alexandria Troas Antik Kenti iç limanında meydana gelen bu özel gölün korunması ve ziyaretçilerin güvenliği jandarma ekiplerince sağlanıyor. Ekipler 7/24 esasıyla bölgede düzenli devriye atıyor. - ÇANAKKALE