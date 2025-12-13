Haberler

Çanakkale'deki pembe gölün güvenliği jandarma ekiplerinci sağlanıyor

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki kalpli (pembe) göl, dünya genelinde bu renkteki 8 gölden biri olma özelliği taşıyor. Gölün güvenliği, jandarma ekipleri tarafından 7 gün 24 saat korunuyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan 'kalpli (pembe) gölün güvenliği 7 gün 24 saat jandarma ekiplerince sağlanıyor.

Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde yer alan 'kalpli (pembe) göl' dünyada bu renkteki 8 gölden biri. Alexandria Troas Antik Kenti iç limanında meydana gelen bu özel gölün korunması ve ziyaretçilerin güvenliği jandarma ekiplerince sağlanıyor. Ekipler 7/24 esasıyla bölgede düzenli devriye atıyor. - ÇANAKKALE

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

