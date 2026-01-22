Haberler

Polise hakaretten gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medyada polislere hakaret içerikli paylaşımlar yapan O.Ş. gözaltına alındı, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesinde yaşayan O.Ş., sosyal medya üzerinden polislere hakaret içerikli paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımın şikayet edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. O.Ş., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şahıs serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
