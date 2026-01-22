Polise hakaretten gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medyada polislere hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs, savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesinde yaşayan O.Ş., sosyal medya üzerinden polislere hakaret içerikli paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımın şikayet edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. O.Ş., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şahıs serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE