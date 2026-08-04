Ezine'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Ezine ilçesi Gökçebayır mevkiinde saat 19.40 sıralarında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı