Ezgi Mola'nın evini işgal ettiler

Son yıllarda birçok ünlü ismin yaptığı gibi yurtdışında gayrimenkul yatırımı yapan Ezgi Mola, 2023 yılında İspanya'nın gözde şehirlerinden Barselona'dan ev satın almıştı. Ancak ünlü oyuncunun bu yatırımı, beklenmedik bir mağduriyetle gündeme geldi. Mola'nın, Barselona'nın tarihi dokusu ve gece hayatıyla bilinen El Born semtindeki evi, İspanya'da sıkça karşılaşılan "okupa" hareketinin hedefi oldu. Ezgi Mola'nın Barselona'da yaşayan ve belirli aralıklarla evi kontrol eden yakın bir arkadaşı, son ziyaretinde evde yabancı kişilerin yaşadığını fark etti. Sabah'ın haberine göre, durumu derhal Mola'ya bildiren arkadaşı sayesinde, ünlü oyuncu evinin yasa dışı şekilde işgal edildiğini öğrendi. Evin kapısını açan yabancıların kendilerini "okupa" olarak tanıttığı ve evden çıkmayı reddettikleri iddia edildi.

'OKUPA' HAREKETİ NEDİR?

İspanya'da uzun süredir devam eden "okupa" (İngilizce: squatter) hareketi, boş ve kullanılmayan mülklerin sosyal, kültürel veya barınma gerekçeleriyle işgal edilmesini kapsıyor. Özellikle Barselona ve Madrid gibi büyük şehirlerde sıkça karşılaşılan bu durum, mülk sahipleri için ciddi hukuki süreçlere yol açıyor. İspanyol yasalarına göre, ev işgal edildikten sonra tahliye süreci oldukça yavaş işliyor ve işgalcilerin belirli hakları da bulunuyor.

700 BİN EURO'LUK MAĞDURİYET

Ezgi Mola'nın satın aldığı evin değeri kesin olarak bilinmese de, El Born bölgesindeki gayrimenkullerin 700 bin Euro'dan başladığı ve milyon Euro'ları bulduğu biliniyor. Yani Mola, yalnızca mülkünü değil, yüksek meblağlı bir yatırımını da korumak için zorlu bir hukuki sürece girmek zorunda kaldı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Alınan bilgilere göre Ezgi Mola, avukatları aracılığıyla yasal süreci başlattı. Ancak uzmanlar, işgalciye karşı açılan davaların İspanya'da aylar hatta yıllar sürebileceğini belirtiyor. Bu da Mola'nın evine kavuşmasının, kısa vadede mümkün olmayabileceği anlamına geliyor.