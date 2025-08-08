Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler

Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler
Haber Videosu

Sakarya'da evin önünde oynayan iki köpek, bölgeden geçen iki çöp kamyonunun altında kalarak telef oldu. Temizlik işçileri, köpekleri daha sonra çöp kamyonuna atarak uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çöp kamyonu, evin önünde oynayan 2 köpeğin üstünden geçerek ölümüne neden oldu. Temizlik işçilerinin 2 köpeği çöp kamyonuna attığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇÖP KAMYONU, KÖPEKLERİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Olay, öğle saatlerinde Karapürçek ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleden geçen çöp kamyonu, çöp toplamak üzere durdu. Yeniden hareket eden kamyonun şoförü, bir evin önünde oynayan 2 köpeği fark etmeyip, üzerinden geçti.

Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler

KÖPEKLERİ KAMYONA ATIP UZAKLAŞTILAR

Durumu fark eden şoför ve temizlik görevlisi araçtan indi. Görevliler, ölen köpekleri arka ayaklarından tutarak çöp kamyonunun arkasına atıp, bölgeden ayrıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeklerin sahibi olduğu öğrenilen Haydar Y., olayla ilgili şikayetçi olacağını belirtti.

Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler

Ezerek telef olan köpekleri çöp kamyonuna atıp götürdüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir

Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Vazgeçemediğimiz bu sofra tarih olabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.