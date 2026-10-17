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Eyüpsultan Kemerburgaz'da Cendere Yolu'nda yeniden su birikintileri oluştu

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Eyüpsultan Kemerburgaz'da Cendere Yolu'nda yeniden su birikintileri oluştu
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Eyüpsultan Kemerburgaz'daki Cendere Yolu'nda sabah aralıklarla etkili olan yağışın ardından yeniden su birikintileri oluştu. Fabrikalar bölgesinde biriken sular araç geçişini güçleştirdi; sürücüler yavaş ve kontrollü geçti, görüntüler havadan kaydedildi.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da sel sırasında onlarca aracın su içinde sürüklendiği Cendere Yolu'nda, sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan yağışın ardından yeniden su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintisinde araçların kontrollü şekilde ilerlediği yol havadan görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde onlarca aracın su içinde sürüklendiği Kemerburgaz Cendere Yolu'nda, sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan yerel yağış nedeniyle su birikintileri meydana geldi. Fabrikalar bölgesinde yolun eğimi düşük noktalarında biriken yağmur suları, araç geçişlerini güçleştirdi. Sürücülerin su birikintilerinin bulunduğu kesimlerden yavaş ve kontrollü şekilde geçtiği görüldü.

Cadde üzerinde oluşan su birikintileri ve araçların bu noktalardan geçişleri havadan görüntülendi. Görüntülerde, selin etkilediği güzergahta ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü de görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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