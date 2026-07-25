Eyüpsultan Kemerburgaz'da 2 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı