Eyüpsultan Kemerburgaz’da 2 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Eyüpsultan Kemerburgaz’da 2 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Eyüpsultan Kemerburgaz'da 2 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrikada kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı