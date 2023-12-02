Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: Villa ve Apartman Dairesinde Ele Geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir takip ettikleri 2 şahsın Eyüpsultan'da kiraladığı villa ve apartman dairesine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu gelirlerinden elde edilen para ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Eyüpsultan'da uyuşturucu serasına dönüştürülen villaya jandarmadan baskın

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun süredir takip ettikleri 2 şahsın Eyüpsultan'da kiraladığı villa ve apartman dairesine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği değerlendirilen çok miktarda para ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun süredir takip ettikleri M.F.M ve N.G. isimli şahısların Eyüpsultan'da kiraladığı villa ve apartman dairesine eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri havalandırma ve ışıklandırma sistemi kurularak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen villada ve diğer adreslerde yaptıkları aramalarda 200 kök Skunk (kenevir) bitkisi, 145 kilogram işlenmeye hazır Skunk bitkisi, 3 adet Hassas terazi, 3 adet havalandırma kolektörü, 1 adet havalandırma motoru, 26 adet 9 mm tabanca fişeği, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği değerlendirilen çok miktarda para ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

M.F.M ve N.G. isimli şüpheliler Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü öğrenildi.