Eyüpsultan'da Trafik Kazası: Sanığa 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Eyüpsultan'da Trafik Kazası: Sanığa 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası
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Eyüpsultan'da UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sanık, mahkeme tarafından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sürücü belgesi ise 1 yıl süreyle geri alındı.

Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine sebep olduğu için 6 gün sonra yakalanan sanığın davasında karar açıklandı. Mahkeme sanığı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine hükmetti, ayrıca sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verildi.

Eyüpsultan'da 22 Şubat 2025'de yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen ve gün sonra yakalanan sanık Mahmut Yücedağ'ın (56) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Yücedağ Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Hayatını kaybeden Muhammed Gürcan Koçak'ın babası Soner Koçak ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"Bir zararları varsa bunu da karşılamak isterim"

Duruşmada savunma yapan sanık Yücedağ, yaşanan durumdan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Vefat eden şahsın ailesine başsağlığı diliyorum, bu olay kesinlikle bilerek ve isteyerek olmamıştır, bir zararları varsa bunu da karşılamak isterim. O gün kar yağışlıydı. Yolda temkinli bir şekilde yolcumu alarak yoluma devam ettim. Ben kesinlikle hiç bir şey görmedim. Hiç bir kastım ve kusurum bulunmamaktadır. Bu nedenle beraatımı talep ederim" dedi.

"Bana dünyaları verse benim oğlum geri gelmeyecek"

Müşteki Soner Koçak ise söz alarak, "Bana dünyaları verse benim oğlum geri gelmeyecek. Yolda o gün herhangi bir kar bulunmamaktaydı. Savunmaları kabul etmiyorum, sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Alınan avukat beyanlarının ardından duruşmanın bitirileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık, mahkemeden beraatını talep etti.

3 yıl 4 ay hapis cezası ile tahliye kararı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mahmut Yücedağ'ı 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumunu da dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanık Yücedağ'ın sürücü belgesinin 1 yıl süre ile geri alınmasına da hükmetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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