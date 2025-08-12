Eyüpsultan'da Tadilat Sırasında Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da Tadilat Sırasında Yangın Çıktı
İstanbul Eyüpsultan'da tadilat esnasında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Eyüpsultan'da 4 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Kamer Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Çatıda çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından çatıdaki yangın tamamen söndürüldü.

Yangın esnasında 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan bina sakinleri ile çatıda tadilat yapan işçiler arasında kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi. - İSTANBUL

