Eyüpsultan'da silahlı saldırı sonucu bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden kişiye ilişkin saldırı sonrası bölgeye ekip sevki gerçekleştirildi.
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı