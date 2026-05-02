Eyüpsultan'da oto yıkamaya kurşun yağmuru: İş yeri kapalı olduğu için can kaybı yok

Eyüpsultan'da gece saatlerinde motosikletli iki saldırgan tarafından kapalı bir oto yıkamaya birden fazla kez ateş açıldı. İş yerinin kapalı olması olası bir can kaybını önlerken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapalı olan oto yıkamaya motosikletli oldukları öğrenilen kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırganların ilk etapta 5 el ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları, ardından tekrar gelerek iş yerini birden fazla kez daha kurşunladıkları öğrenildi.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde çalışma yaptı. Olayda iş yerinin kapalı olması sayesinde ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri iki kişi olduğu değerlendirilen saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırıya uğrayan iş yerinin camlarının kısa sürede değiştirildiği öğrenildi. Öte yandan, geçen yaz oto yıkamaya komşu bir tekel bayisinin de kurşunlandığı bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
