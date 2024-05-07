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İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu

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İstanbul Eyüpsultan'da Irak asıllı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğrenci, okuduğu özel liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürünü silahla vurdu. Saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla 5 el ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YAŞADIĞI SORUNLAR NEDENİYLE OKULDAN ATILDI

Olay, saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan'la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

5 EL ATEŞ EDEREK AĞIR YARALADI

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan'ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan'ı ağır şekilde yaraladı.

İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, okul müdürünü silahla vurdu

ÖĞRENCİLER PANİKLE DIŞARI KAÇTI

Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan İstanbul Irak 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (5)

Güven önemlş:

silah her yerde herkeste var

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Kara_kalem:

Iraklı zaten gelirken getirmiştir. Olaydan sonra da geri dönmüştür. Türkiye’de öğrenci dahil yabancı uyruklu hiç kimsenin adres yer yurt nedir ne değildir bilgisi yok.

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Osman Uzunkadri:

Daha bu iyi günler her yer göçmen sığınmacılar doldu 1 kuruş vergi yok güvenlik tedbirleri hak vere bundan 4 ,5 yıl sonra başlayacakların habercisi bu olaylar Allah sonumuzu hayır etsin Ama Filistin e acıyoruz ki korkarım acınacak hale geleceğiz

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Cafer doğan:

Bende Yokk

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ekaf paseh:

eee bunlar elbet bir gün başımıza bela olacaktı...

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