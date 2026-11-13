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Eyüpsultan'da lodosla çatıdan kopan parçalar park halindeki aracın üzerine düştü

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İstanbul Eyüpsultan'da şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki aracın üzerine düştü. O sırada sokaktan geçen bir vatandaş parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki aracın üzerine düştü. O sırada sokaktan geçen bir vatandaşın parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli lodosun etkisiyle bir binanın çatısından kopan parçalar, sokakta park halindeki aracın üzerine düştü. Bu sırada sokaktan geçen bir vatandaş, savrulan parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, çatıdan kopan parçaların sokağa savrulduğu ve park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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