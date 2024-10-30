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Lise öğrencileri, aralarına aldıkları arkadaşlarını tekme tokat dövüp bayılttılar

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İstanbul Eyüpsultan'da, Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi'nde kız öğrenciler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Darp edilerek bayılan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi'nde birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli kavgası esnasında darp ettikleri bir öğrenci bayıldı. Yaşanan o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ARKADAŞLARINI DÖVE DÖVE BAYILTTILAR

Olay, önceki gün Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi öğrencileri birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiası nedeniyle bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Öğrenciler arasında yaşanan sözlü tartışma okul çıkışı bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavga esnasında öğrencilerden biri darp edildiği esnada bayıldı.

Eyüpsultan'da Kız Öğrenciler Arasında Kavga: Bir Öğrenci Bayıldı

KAVGA ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci S.E., daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler arasında yaşanan yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

Lise öğrencileri, aralarına aldıkları arkadaşlarını tekme tokat dövüp bayılttılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (15)

HOZKAN:

Bunlar geleceğin anneleri. Vay halimize...

132
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Karpuz Çekirdeği:

mebin acil olarak etkili bir disiplin yönetmeliği çıkarması lazım. bu gençlerin bir çoğu çıraklık eğitime gitse çalışsa böyle işler yapmaya fırsatları kalmaz

112
0
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Hasan Turk:

Cok iyi hatirliyorum.verin yetkiyi dindar bir nesil dindar bir toplum yetistiricez demisti...tum.ulke yoldan cikti.din pazara dustu..bravo firavun ve destekcileri. Eserinizi izleyin.

66
30
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Güven önemlş:

gençlik iyice şımartıldı beş kuruş etmez bu ahlaki durum

85
0
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Doğrucu:

Akpnin yetiştirdiği dindar kesim işte :)

50
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Cafer KILIÇ:

Şu gençliğin haline bakın

57
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Aydin Ayaydin:

milli egitimsizlik...

50
0
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Ahmet Yazıcı:

aptal herifler cezaevinde yatmayı nezarethaneyle karıştırıyorlar

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0
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Nesim Çınık:

Bu çocukları bu hale getiren biz anne ve babalariyiz malesef boşuna suçlu aramayalim

33
1
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caushy:

tüm türkiyede meslek liseleri bu durumda. meslek liseleri siyasi çekişmelere alet edildi geldiğimiz nokta bu. 10 yıllardır ara eleman sorunu var mesleki eğitimi güçlendirmeliyiz deniyor gelin görün ki mesleki eğitimde tam olarak durum bu. çocuğun akademik başarısı yok diye kişi meslek liselerine yönlendirilir mi? bizde böyle oluyor. bu liselere öğrenciler sınav veya beceri veya yetkinlik temelli seçilmesi gerekir. oysa bu liselere akademik başarısı olmayan davranış ve disiplin sorunu olan çocukl

18
0
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