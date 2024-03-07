Eyüpsultan'da Kazaya Karışan Yazar ve Oğlu İçin Kırmızı Bülten Talebi

Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlunu olay yerinden kaçırarak Mısır'a götüren yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart tarihinde iddiaya göre yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.00 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kırmızı bülten talep edildi

Soruşturma çerçevesinde ayrıca, şüpheli anne ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Buna ilişkin hazırlanan formlar düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildi. - İSTANBUL