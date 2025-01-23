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Eyüpsultan'da Kaldırıma Devrilen Araçta Çift Yaralandı

Eyüpsultan'da Kaldırıma Devrilen Araçta Çift Yaralandı
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde park halindeki bir araca çarpan aracın sürücüsü ve eşi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı çifte ilk müdahaleyi yaptı.

Eyüpsultan'da park halindeki araca çarpıp kaldırıma devrilen araçtaki çift yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çırçır Mahallesi Dereiçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 05 AFD 964 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki otomobile sonra da kaldırıma çıkarak bir süre ilerleyip devrildi. Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki eşine vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtan çıkarılan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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