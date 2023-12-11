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Eyüpsultan'da Kafeteryaya Pompalı Saldırı: 5 Yaralı

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Eyüpsultan'da bir kafeteryaya düzenlenen ve 2'si ağır olmak üzere 5 müşterinin yaralandığı pompalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırının gerçekleşmesiyle kafede olanların kaçtıkları görülüyor.

Eyüpsultan'da bir kafeteryaya düzenlenen ve 2'si ağır olmak üzere 5 müşterinin yaralandığı pompalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırının gerçekleşmesiyle kafede olanların kaçtıkları görülüyor.

Olay, saat 23.00 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde yer alan bir kafeteryada meydana gelmiş, İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından kafeteryaya pompalı silahla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmış, saldırganlar ise olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan Emirhan Erslan ve Baran Karaçay ile diğer yaralılar Feride Aydoğan, Asım Aydoğan, Mohannad Mahgush çevredeki hastanelere kaldırılmıştı silahlı saldırının olduğu kafenin camları tuzla buz olmuştu. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırının gerçekleşmesiyle birlikte orada bulunanların can havliyle kaçtığı, ardından çevredekilerin yaralılara yardım ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eyüpsultan Aydoğan Saldırı Güvenlik Güvenlik Kamerası Hastane İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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